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1 минуту назад
В Ивановской области в лесу пропала женщина с двумя детьми
Полиция и МЧС разыскивают заблудившихся
Сегодня, 2 августа, в дежурную часть полиции Гаврилово-Посадского района позвонила неизвестная женщина. Она рассказала дежурному о том, что отправилась гулять в лес с двумя детьми 14 и 16 лет и заблудилась. Известно, что женщина ушла в лес из деревни Липкино Ильинского района (это на границе с Гаврилово-Посадским районом). Далее связь прервалась, и женщина больше не звонила. Поисковые мероприятия проводятся силами полиции и МЧС, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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