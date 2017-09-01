В Ивановской области в лесу пропала женщина с двумя детьми

Полиция и МЧС разыскивают заблудившихся





Сегодня, 2 августа, в дежурную часть полиции Гаврилово-Посадского района позвонила неизвестная женщина. Она рассказала дежурному о том, что отправилась гулять в лес с двумя детьми 14 и 16 лет и заблудилась. Известно, что женщина ушла в лес из деревни Липкино Ильинского района (это на границе с Гаврилово-Посадским районом). Далее связь прервалась, и женщина больше не звонила. Поисковые мероприятия проводятся силами полиции и МЧС, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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