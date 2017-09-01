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Новости

сегодня, 16:23

В следственном комитете прокомментировали убийство бывшего офицера ФСБ в Ивановской области

Как мы уже сообщали, 1 сентября был обнаружен труп мужчины, жителя Иванова 1976 года рождения, который погиб от огнестрельного ранения во время охоты. 
На месте происшествия были обнаружены бутылки с алкоголем, подозреваемый задержан. Погибший охотник ранее был на службе в ФСБ, однако из правоохранительных органов уволился по выслуге лет и по состоянию здоровья. 

В следственном комитете уточнили: труп был обнаружен в районе впадения реки Шохма в реку Мера Заволжского района.
Огнестрельные ранения были зафиксированы на туловище и левом бедре.
По данному факту следственным отделом по г. Кинешма СУ СК России по Ивановской области  возбуждено уголовное дело об убийстве.
По подозрению в совершении указанного преступления задержан знакомый потерпевшего: житель Заволжска 1955 года рождения.

По уголовному делу назначен ряд экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

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