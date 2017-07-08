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08.07.2017 14:00Сайт IvanovoNews обновляется
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Новости
25 минут назад
Ivanovonews занимает лидирующие позиции в ивановском новостном интернете
Опубликованы рейтинги ивановских новостных сайтов в рейтингах Alexa Rank и SimilarWeb по российскому сегменту интернета.
Позиции сайтов по Alexa Rank
Данный общемировой рейтинг сайтов учитывает количество посетителей и количество просмотренных ими страниц. Для определения рейтинга используется среднесуточное количество посетителей сайта за 3 последних месяца. В качестве посетителей учитываются пользователи, у которых в браузере имеется тулбар. Если отдельный посетитель посещает одну и ту же страницу несколько раз в день, все его посещения будут расценены как одно.
Чем значение рейтинга меньше, тем лучше показатель сайта.
Позиции сайтов по SimilarWeb
Данные для анализа источников трафика в этом сервисе поступают от собственного поискового робота и от пользователей со специальным тулбаром.
Позиции сайтов по Total visits
SimilarWeb публикует также информацию о ежемесячном количестве total visits каждого ресурса. С рейтингом можно ознакомиться ниже.
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