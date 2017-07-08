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Новости

25 минут назад

Ivanovonews занимает лидирующие позиции в ивановском новостном интернете


Опубликованы рейтинги ивановских новостных сайтов в рейтингах Alexa Rank и SimilarWeb по российскому сегменту интернета.

Позиции сайтов по Alexa Rank 
Данный общемировой рейтинг сайтов учитывает количество посетителей и количество просмотренных ими страниц. Для определения рейтинга используется среднесуточное количество посетителей сайта за 3 последних месяца. В качестве посетителей учитываются пользователи, у которых в браузере имеется тулбар. Если отдельный посетитель посещает одну и ту же страницу несколько раз в день, все его посещения будут расценены как одно.
Чем значение рейтинга меньше, тем лучше показатель сайта.
Алекса.png

Позиции сайтов по SimilarWeb
Данные для анализа источников трафика в этом сервисе поступают от собственного поискового робота и от пользователей со специальным тулбаром.

Симал1.png

Позиции сайтов по Total visits
SimilarWeb публикует также информацию о ежемесячном количестве total visits каждого ресурса.  С рейтингом можно ознакомиться ниже. 

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