Ivanovonews занимает лидирующие позиции в ивановском новостном интернете

Опубликованы рейтинги ивановских новостных сайтов в рейтингах Alexa Rank и SimilarWeb по российскому сегменту интернета.Данный общемировой рейтинг сайтов учитывает количество посетителей и количество просмотренных ими страниц. Для определения рейтинга используется среднесуточное количество посетителей сайта за 3 последних месяца. В качестве посетителей учитываются пользователи, у которых в браузере имеется тулбар. Если отдельный посетитель посещает одну и ту же страницу несколько раз в день, все его посещения будут расценены как одно.Чем значение рейтинга меньше, тем лучше показатель сайта.Данные для анализа источников трафика в этом сервисе поступают от собственного поискового робота и от пользователей со специальным тулбаром.SimilarWeb публикует также информацию о ежемесячном количестве total visits каждого ресурса. С рейтингом можно ознакомиться ниже.