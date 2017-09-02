Мэр Шарыпов лично остановил снос детской площадки на Диановых в Иванове

ФОТО Качели и горки мешают точечной застройке



2 сентября в 7 утра к дому прибыли рабочие и начали ломать детскую площадку.







Жильцы вызвали полицию. На место выехал мэр города Владимир Шарыпов вместе с начальником управления архитектуры и градостроительства Павлом Соколовым. Работы были остановлены.







Компромисс между жильцами и застройщиком было решено искать на отдельной встрече в администрации города - в понедельник, 4 сентября.

На сегодня детская площадка огорожена. Работники окопали качели и успели спилить одно дерево.







Отметим, что встреча с представителем застройщика и начальником управления архитектуры и градостроительства Павлом Соколовым состоялась еще 1 сентября. 1 сентября в программе "ГУБЕРНИЯ" был показан сюжет об очередном скандале,связанном с точечной застройкой - жители дома номер 14 на улице Диановых в Иванове выступали против строительства административного здания прямо под их окнами.Жильцы вызвали полицию. На место выехал мэр города Владимир Шарыпов вместе с начальником управления архитектуры и градостроительства Павлом Соколовым. Работы были остановлены.Компромисс между жильцами и застройщиком было решено искать на отдельной встрече в администрации города - в понедельник, 4 сентября.На сегодня детская площадка огорожена. Работники окопали качели и успели спилить одно дерево.Отметим, что встреча с представителем застройщика и начальником управления архитектуры и градостроительства Павлом Соколовым состоялась еще 1 сентября.

Вместо этого 2 сентября рано утром была организована попытка поломать детскую площадку.



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В ходе осмотра места строительства и ознакомления с планом застройки были обнаружены явные нарушения со стороны застройщика - в документах не было схемы переноса детской площадки и мусорных контейнеров. Представителю строительной компании предложили доработать план, исправив недочеты.