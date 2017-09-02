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Новости

сегодня, 14:45

Мэр Шарыпов лично остановил снос детской площадки на Диановых в Иванове

ФОТО Качели и горки мешают точечной застройке

1 сентября в программе "ГУБЕРНИЯ" был показан сюжет об очередном скандале,связанном с точечной застройкой - жители дома номер 14 на улице Диановых в Иванове выступали  против строительства административного здания прямо под их окнами.
2 сентября в 7 утра к дому прибыли рабочие и начали ломать детскую площадку.

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Жильцы вызвали полицию. На место выехал мэр города Владимир Шарыпов вместе с начальником управления архитектуры и градостроительства Павлом Соколовым.  Работы были остановлены.

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Компромисс между жильцами и застройщиком было решено искать на отдельной встрече в администрации города - в понедельник, 4 сентября.
На сегодня детская площадка огорожена. Работники окопали качели и успели спилить одно дерево.

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Отметим, что встреча с представителем застройщика и начальником управления архитектуры и градостроительства Павлом Соколовым состоялась еще 1 сентября. 
В ходе осмотра места строительства и ознакомления с планом застройки были обнаружены явные нарушения со стороны застройщика - в документах не было схемы переноса детской площадки и мусорных контейнеров. Представителю строительной компании предложили доработать план, исправив недочеты.
Вместо этого 2 сентября рано утром была организована попытка поломать детскую площадку.



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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									k5__DF								
							
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  • сегодня, 15:01
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							НАЧАЛОСЬ!
    

    
"В Красноярском крае подожгли штаб «Единой России». Это произошло в городе Назарово. Как сообщает пресс-служба партии, преступники выбили окно, закинули внутрь покрышки, облили их горючей смесью и подожгли. Охранника заблокировали в расположенной рядом сторожке. По его словам, нападавшие кричали «Передайте привет «Единой России». Уничтожена оргтехника, мебель и агитационные материалы."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 15:01
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							Сжечь к х...ям бытовки, проколоть колёса строительному транспорту, - даёшь революцию.
    
 - Но качели то за что?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ватсон								
							
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  • 54 минуты назад
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							Если мэр Шарыпов отстоит двор, то у всех жителей города это вызовет глубокое уважение. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 36 минут назад
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							Да вольготно ведут себя застройщики в городе на кону деньги а не детские площадки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									дамввп								
							
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  • 1 минуту назад
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							одноразовая показуха для плебеев,смешно не правда ли? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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