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Мэр Шарыпов лично остановил снос детской площадки на Диановых в Иванове
ФОТО Качели и горки мешают точечной застройке
1 сентября в программе "ГУБЕРНИЯ" был показан сюжет об очередном скандале,связанном с точечной застройкой - жители дома номер 14 на улице Диановых в Иванове выступали против строительства административного здания прямо под их окнами.В ходе осмотра места строительства и ознакомления с планом застройки были обнаружены явные нарушения со стороны застройщика - в документах не было схемы переноса детской площадки и мусорных контейнеров. Представителю строительной компании предложили доработать план, исправив недочеты.
2 сентября в 7 утра к дому прибыли рабочие и начали ломать детскую площадку.
Жильцы вызвали полицию. На место выехал мэр города Владимир Шарыпов вместе с начальником управления архитектуры и градостроительства Павлом Соколовым. Работы были остановлены.
Компромисс между жильцами и застройщиком было решено искать на отдельной встрече в администрации города - в понедельник, 4 сентября.
На сегодня детская площадка огорожена. Работники окопали качели и успели спилить одно дерево.
Отметим, что встреча с представителем застройщика и начальником управления архитектуры и градостроительства Павлом Соколовым состоялась еще 1 сентября.
2 сентября в 7 утра к дому прибыли рабочие и начали ломать детскую площадку.
Жильцы вызвали полицию. На место выехал мэр города Владимир Шарыпов вместе с начальником управления архитектуры и градостроительства Павлом Соколовым. Работы были остановлены.
Компромисс между жильцами и застройщиком было решено искать на отдельной встрече в администрации города - в понедельник, 4 сентября.
На сегодня детская площадка огорожена. Работники окопали качели и успели спилить одно дерево.
Отметим, что встреча с представителем застройщика и начальником управления архитектуры и градостроительства Павлом Соколовым состоялась еще 1 сентября.
Вместо этого 2 сентября рано утром была организована попытка поломать детскую площадку.
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"В Красноярском крае подожгли штаб «Единой России». Это произошло в городе Назарово. Как сообщает пресс-служба партии, преступники выбили окно, закинули внутрь покрышки, облили их горючей смесью и подожгли. Охранника заблокировали в расположенной рядом сторожке. По его словам, нападавшие кричали «Передайте привет «Единой России». Уничтожена оргтехника, мебель и агитационные материалы."
- Но качели то за что?