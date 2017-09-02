Во время экологического субботника в Иванове чистят Уводь

ФОТО А жители области вместе с губернатором сажают деревья

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2 сентября жители Ивановской области принимают участие во Всероссийском экологическом субботнике.В рамках акции проводится уборка территорий от мусора, посадка цветов и деревьев, сбор макулатуры и вторсырья, возведение и восстановление "экотроп", туристических маршрутов, детских площадок, скверов.Губернатор Ивановской области Павел Коньков и глава Иванова Владимир Шарыпов, а также ряд других чиновников приняли участие в высадке сосен в парке культуры и отдыха имени Степанова. (Перед этим они побывали также на набережной Уводи и выяснили, в каком состоянии находятся деревья, высаженные в рамках предыдущих субботников)«Сегодня большое количество людей в рамках акции «Зеленая Россия» сажают деревья, благоустраивают территории. Это общее, настоящее дело, которое объединяет людей и идет только на пользу нашей природе, нашим городам, нашей стране», - отметил Павел Коньков.Фото - пресс-служба Правительства Ивановской области, В.Гусев.