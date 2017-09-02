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Новости

сегодня, 13:09

Во время экологического субботника в Иванове чистят Уводь

ФОТО А жители области вместе с губернатором сажают деревья 

2 сентября жители Ивановской области принимают участие во Всероссийском экологическом субботнике.
В рамках акции проводится уборка территорий от мусора, посадка цветов и деревьев, сбор макулатуры и вторсырья, возведение и восстановление "экотроп", туристических маршрутов, детских площадок, скверов. 
В Иванове кроме всего прочего очищают Уводь от тины. 

Губернатор Ивановской области Павел Коньков и глава Иванова Владимир Шарыпов, а также ряд других чиновников приняли участие в высадке сосен в парке культуры и отдыха имени Степанова. (Перед этим они побывали также на набережной Уводи и выяснили, в каком состоянии находятся деревья, высаженные в рамках предыдущих субботников)

«Сегодня большое количество людей в рамках акции «Зеленая Россия» сажают деревья, благоустраивают территории. Это общее, настоящее дело, которое объединяет людей и идет только на пользу нашей природе, нашим городам, нашей стране», - отметил Павел Коньков.

Фото - пресс-служба Правительства Ивановской области, В.Гусев.




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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Пусть лучше борщевик косят!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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							А не кривой ёлки не нашли, чтоб пофотаться ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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