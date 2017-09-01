В Ивановской области убит бывший офицер ФСБ. Подозреваемый задержан

Подробности драмы на охоте



По информации ivanovonews, погибший приехал к своему знакомому поохотиться.

На месте происшествия были обнаружены бутылки с алкоголем.

Задержан подозреваемый.

Следствие выясняет все обстоятельства драмы на охоте.



Погибший охотник действительно ранее был на службе в ФСБ, однако из правоохранительных органов уволился по выслуге лет и по состоянию здоровья.



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