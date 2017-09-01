Новости
сегодня, 12:06
В Ивановской области убит бывший офицер ФСБ. Подозреваемый задержан
Подробности драмы на охоте
На берегу реки Шохма в лесном массиве в Заволжском районе 1 сентября был обнаружен труп мужчины, жителя Иванова 1976 года рождения.
Было установлено, что он погиб от огнестрельного ранения.
По информации ivanovonews, погибший приехал к своему знакомому поохотиться.
На месте происшествия были обнаружены бутылки с алкоголем.
Задержан подозреваемый.
Следствие выясняет все обстоятельства драмы на охоте.
Погибший охотник действительно ранее был на службе в ФСБ, однако из правоохранительных органов уволился по выслуге лет и по состоянию здоровья.
- оцените новость:
-
(0)
- 703
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации