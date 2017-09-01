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Новости

сегодня, 12:06

В Ивановской области убит бывший офицер ФСБ. Подозреваемый задержан

Подробности драмы на охоте

На берегу реки Шохма в лесном массиве в Заволжском районе 1 сентября был обнаружен труп мужчины, жителя Иванова 1976 года рождения.
Было установлено, что он погиб от огнестрельного ранения.

По информации ivanovonews, погибший приехал к своему знакомому поохотиться.
На месте происшествия были обнаружены бутылки с алкоголем. 
Задержан подозреваемый.
Следствие выясняет все обстоятельства драмы на охоте. 

Погибший охотник действительно ранее был на службе в ФСБ, однако из правоохранительных органов уволился по выслуге лет и по состоянию здоровья. 



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