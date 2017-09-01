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Главный тренер "Текстильщика" подал в отставку
"Почему я ухожу". Комментарий Вадима Евсеева
Футбольный клуб "Текстильщик" из Иваново прекратил сотрудничество с главным тренером команды Вадимом Евсеевым.
Об этом сообщил пресс-атташе клуба Артем Садовников: "Вадим Евсеев провел последний матч в качестве главного тренера ивановского "Текстильщика".
"Текстильщик" сыграл вничью с "Долгопрудным" со счетом 3:3 в матче ПФЛ. Команда занимает второе место в турнирной таблице зоны "Запад" после семи игр.
Евсеев возглавил "Текстильщик" в феврале 2017 года. В 2013-14 гг. он работал в "Текстильщике" старшим тренером, когда команду возглавлял Дмитрий Парфенов.
На сайте клуба приводятся слова Вадима Евсеева:
"Прежде всего, мне хотелось бы от всей души поблагодарить за поддержку ивановских болельщиков. Я ежедневно чувствовал ваше тепло и ваши симпатии. Поверьте, если бы дело обстояло иначе, решение покинуть «Текстильщик» далось бы мне гораздо легче.
Но я все-таки принял это решение. Мы с вами прошли вместе не такой большой путь, если оценивать его с точки зрения времени, которое я проработал в «Текстильщике». Но со спортивной точки зрения успели многое - считаю я успел кое-чего добиться с командой. Мы полностью перестроили игру, научились побеждать и забивать, у футболистов появилась уверенность в своих силах. И сейчас я оставляю команду совсем не в том состоянии, в котором я ее принимал совсем недавно.
Не сомневаюсь, что моему преемнику удастся сохранить набранный ход и продолжить борьбу за победу в турнире. Жаль, что «Текстильщик» продолжит эту борьбу без меня.
Но век тренера точно так же короток, как и век футболиста. В жизни надо все время идти вперёд, ставить перед собой все новые и новые задачи. Мне было очень важно получить опыт самостоятельной работы в ПФЛ и, мне кажется, кое-чего добиться удалось.
Теперь я возвращаюсь в премьер-лигу другим человеком, многое узнавшим и кое-что переосмыслившим. Надеюсь, мне удастся применить знания и опыт, полученные в Иваново, на другом уровне.
Это – естественное желание любого человека, который хочет быть хозяином своей судьбы, а не просто плыть по течению.
Надеюсь, поклонники «Текстильщика» меня поймут и пожелают мне удачи. Со своей стороны, я всегда буду с удовольствием вспоминать время, которое я провёл в Иваново, и желать «Текстильщику» только побед!"
Об этом сообщил пресс-атташе клуба Артем Садовников: "Вадим Евсеев провел последний матч в качестве главного тренера ивановского "Текстильщика".
"Текстильщик" сыграл вничью с "Долгопрудным" со счетом 3:3 в матче ПФЛ. Команда занимает второе место в турнирной таблице зоны "Запад" после семи игр.
Евсеев возглавил "Текстильщик" в феврале 2017 года. В 2013-14 гг. он работал в "Текстильщике" старшим тренером, когда команду возглавлял Дмитрий Парфенов.
На сайте клуба приводятся слова Вадима Евсеева:
"Прежде всего, мне хотелось бы от всей души поблагодарить за поддержку ивановских болельщиков. Я ежедневно чувствовал ваше тепло и ваши симпатии. Поверьте, если бы дело обстояло иначе, решение покинуть «Текстильщик» далось бы мне гораздо легче.
Но я все-таки принял это решение. Мы с вами прошли вместе не такой большой путь, если оценивать его с точки зрения времени, которое я проработал в «Текстильщике». Но со спортивной точки зрения успели многое - считаю я успел кое-чего добиться с командой. Мы полностью перестроили игру, научились побеждать и забивать, у футболистов появилась уверенность в своих силах. И сейчас я оставляю команду совсем не в том состоянии, в котором я ее принимал совсем недавно.
Не сомневаюсь, что моему преемнику удастся сохранить набранный ход и продолжить борьбу за победу в турнире. Жаль, что «Текстильщик» продолжит эту борьбу без меня.
Но век тренера точно так же короток, как и век футболиста. В жизни надо все время идти вперёд, ставить перед собой все новые и новые задачи. Мне было очень важно получить опыт самостоятельной работы в ПФЛ и, мне кажется, кое-чего добиться удалось.
Теперь я возвращаюсь в премьер-лигу другим человеком, многое узнавшим и кое-что переосмыслившим. Надеюсь, мне удастся применить знания и опыт, полученные в Иваново, на другом уровне.
Это – естественное желание любого человека, который хочет быть хозяином своей судьбы, а не просто плыть по течению.
Надеюсь, поклонники «Текстильщика» меня поймут и пожелают мне удачи. Со своей стороны, я всегда буду с удовольствием вспоминать время, которое я провёл в Иваново, и желать «Текстильщику» только побед!"
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