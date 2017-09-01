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сегодня, 19:33
Павел Коньков обсудил с руководителем администрации Президента столетие губернии
Глава Ивановского региона Павел Коньков вчера встретился с Антоном Вайно, руководителем администрации Президента, и обсудил с ним праздничные мероприятия, связанные с юбилеем губернии, а также возможную федеральную поддержку. Среди прочего губернатор поднял вопрос о возвращении областному центру названия Иваново-Вознесенск. Вот как комментирует это сам губернатор: «Возвращать название надо тогда, когда по этому поводу будет общее согласие. Сегодня это пока достаточно противоречивое решение. Тем не менее, мы готовимся к юбилею области, и к этому вопросу обязательно будем возвращаться».
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