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сегодня, 17:40

Найден водитель, который сбил девушку с полугодовалым малышом и скрылся с места ДТП

Нарушителем оказался 17-летний подросток


В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками дорожной полиции был задержан 17-летний подросток, который 30 августа управляя автомашиной «ВАЗ-2109» совершил ДТП и скрылся.

Напомним, 30 августа в 18.45 на площади 70 лет Октября в селе Липовая Роща Гаврилово-Посадского района неустановленный водитель, управляя неустановленным машиной, при движении задним ходом совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая везла детскую коляску. В результате ДТП девушка с ссадиной подбородка, локтевых суставов после оказания медицинской помощи была оставлена на месте ДТП. Пострадал полугодовалый мальчик, который был в коляске. С травмами головы, гематомой щеки, ссадиной височной области малыша доставили в ОКБ г. Иваново.

В ходе сбора материалов было установлено, что 17-летний подросток взял автомобиль покататься у своего друга, который сам уехал на заработки, а машину оставил ему, чтобы тот ремонтировал. Сейчас в отношении задержанного полицейскими составлен протокол по ст. 12.27 ч.2, а также 12.37 ч.2, 12.7 ч.1, 12.3 ч.1 КоАП РФ. Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за многочисленные нарушения ПДД, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: ДТП наезд
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