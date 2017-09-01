Ивановская афиша культурных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 2 сентября

12.00-20.00 - в Центре культуры и отдыха города Иваново (пр. Ленина, 114) пройдет большая программа "Танцевальный уикэнд". В программе выступления танцевальных коллективов на сцене, мастер-классы по различным танцевальным направлениям на спортивной площадке, танцевальные конкурсы, детская дискотека, ретро-программа для ветеранов. Здесь же будет разыграна номинация «МИСС ДИСКО» конкурса "Ивановская красавица" - 20 финалисток поборются за звание лучшей танцовщицы города Иванова.

12.00 – в ивановском зоопарке (г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2А) пройдет праздник, посвященный Дню знаний «Научное шоу с жидким азотом от профессора Николя».

16.00 - в парке им. В.Я. Степанова пройдёт конкурс «Ивановская красавица» в номинации «Народная Красавица», где необходимо будет отдать один голос в бюллетени за свою фаворитку и опустить в урну для голосования.

17.00 – на площадке у памятника Я.П. Гарелину при благоприятной погоде состоится танцевальный вечер «На главной площади с оркестром». Для ивановцев и гостей города будет играть джазовый ансамбль «Микс Бэнд».

Воскресенье, 3 сентября

12.00 – в парке им. Революции 1905 г. состоится игровая развлекательная программа «Здравствуй школа».

13.00 – в парке «Харинка» прозвучит музыкальная развлекательная программа «Праздник Осени».

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