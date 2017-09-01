В Иванове будет работать региональная школа акушеров-гинекологов





В понедельник, 4 сентября, в Иванове начнет работу VIII Региональная образовательная школа Российского общества акушеров-гинекологов в Центральном федеральном округе «Перинатальная медицина». В ее работе примут участие более 300 врачей акушеров-гинекологов, неонатологов и организаторов здравоохранения из всех регионов ЦФО.

Как отмечают организаторы, первоочередная задача школы – повышение качества акушерско-гинекологической и неонатологической медицинской помощи, оказываемой населению.

«Региональные образовательные школы – новый эффективный формат непрерывного медицинского образования акушеров-гинекологов и неонатологов. Школы проводятся на регулярной основе, что помогает специалистам в регионах соответствовать самому высокому профессиональному стандарту и получать соответствующую сертификацию», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Ивановской области.

поделиться ссылкой:

