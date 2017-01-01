Дольщики Ивановской ДСК устали от бесконечной борьбы

В областном центре пройдет их очередной митинг





2 сентября в 18.00 на площади Ленина областного центра пройдет митинг дольщиков Ивановской ДСК.

«Требуем постоянное электроснабжение, из-за которого не могут сдать дома: Литер 1 микрорайон "Рождественский", Сухово-Дерябихский микрорайон (Литер 1 Б), улица Рабфаковская, д.38, - говорят организаторы протестной акции. - В сданных домах Литер 5(дом №6) и Литере 6(Дом №8) м-на Рождественский у жителей портится техника: ломаются электроприборы. Люди остаются без света и воды, маленькие дети плачут - боятся темноты. Часто жители застревают в лифтах. А скоро отопительный сезон. И он под угрозой срыва...».

Также дольщики требуют оформления права собственности на квартиры. «Мы устали от бесконечной борьбы... Сначала боролись за окончание строительства, потом за безопасную жизнь в построенных домах, теперь - за свои законные права на купленную квартиру».

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