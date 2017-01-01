Минздрав: Ивановская область в числе лидеров по снижению младенческой смертности





Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова проинформировала о снижении смертности россиян. Ивановская область отмечена в числе регионов, где на протяжении текущего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности. «Так, например, в Липецкой области младенческая смертность составляет 2,3 на 1000 родившихся живыми, в Ивановской области - 2,9, Московской и Воронежской областях - 3,6, в Республике Чувашия - 3,7», - отметила министр.

По официальным данным Росстата, в январе-июле текущего года младенческая смертность в Ивановской области снизилась на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вероника Скворцова сообщила, что согласно данным официальной статистики за 7 месяцев текущего года, в нашей стране умерло на 23,7 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность населения снизилась на 2,3% и составила 12,7 на 1000 населения (за 7 мес. 2016 года – 13,0 на 1000 населения).

«Смертность населения Ивановской области снизилась на 160 человек по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Отмечено снижение смертности от инфекционных заболеваний - на 7%, органов пищеварения - на 12%», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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