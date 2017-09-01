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Новости

14 минут назад

В Иванове баран сбежал от заклания на Курбан-байрам и носился по улицам города

ФОТО, ВИДЕО


Необычный инцидент произошел в Иванове сегодня, 1 сентября 2017 года, когда все мусульмане мира отмечают свой великий праздник Курбан-байрам. Горожане увидели, как по улицам города, в том числе по магистральной Лежневской, бегает баран.

Курбан-байрам у мусульман – это праздник жертвоприношения, и бегающий по городу баран, можно практически не сомневаться, предназначался для жертвенного заклания. Но, видимо, жажда жизни у животного настолько сильна, что он сумел каким-то образом вырваться и сбежать.

И вот интересно, когда барана поймали, его вознаградили за «смелость», оставив в живых, хотя бы до следующего года? Или все-таки сработал принцип «от судьбы не убежишь», будь ты хоть трижды баран?

Фото: Марк Геллер

Видео: Денис Карпов

ключевые слова: Курбан-байрам баран
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Помидорина								
							
    • 
							
  • 11 минут назад
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    • 
										0
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							хи-хи								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 8 минут назад
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							На каждого, упомянувшего барана
    
Статья найдется 
    
             двести восемьдесят вторая.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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