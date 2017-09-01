В Иванове баран сбежал от заклания на Курбан-байрам и носился по улицам города

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Необычный инцидент произошел в Иванове сегодня, 1 сентября 2017 года, когда все мусульмане мира отмечают свой великий праздник Курбан-байрам. Горожане увидели, как по улицам города, в том числе по магистральной Лежневской, бегает баран.

Курбан-байрам у мусульман – это праздник жертвоприношения, и бегающий по городу баран, можно практически не сомневаться, предназначался для жертвенного заклания. Но, видимо, жажда жизни у животного настолько сильна, что он сумел каким-то образом вырваться и сбежать.

И вот интересно, когда барана поймали, его вознаградили за «смелость», оставив в живых, хотя бы до следующего года? Или все-таки сработал принцип «от судьбы не убежишь», будь ты хоть трижды баран?

Фото: Марк Геллер

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Видео: Денис Карпов