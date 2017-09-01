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Новости

48 минут назад

В Иванове задержали наркосбытчика

Злоумышленник реализовывал гашиш через созданные им тайники - ФОТО


Сотрудники полиции получили информацию о том, что житель областного центра занимается распространением наркотиков через созданные им тайники с наркотическими дозами.

Подозреваемый был взят под оперативный контроль, а вскоре и задержан. У 27-летнего молодого человека при личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли гашиш массой более 60 граммов. Также оперативниками были изъяты 4 свертка, которые подозреваемый уже успел разложить для дальнейшего сбыта наркоманам.

В настоящее время по факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в ИВС, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Фото: УМВД



ключевые слова: наркотики полиция
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