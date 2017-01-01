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Новости

сегодня, 14:52

В Иванове проходит ярмарка добрых дел


В ивановском парке "Харинка" проходит ярмарка добрых дел. Организовала ее группа "Мы есть!" - родители, которые воспитывают детей-инвалидов. Большая часть ребят - это аутисты. По словам мам и пап, главное - показать, что в аутизме нет ничего страшного. Ребята с особенностями развития стали членами жюри в самых различных конкурсах: отобрали самые лучшие детские рисунки, помогали девочкам создавать платья из картофельных мешков. В парке устроили ярмарку добра - каждый желающий мог купить футболку или носовой платочек, красиво расписанный ребенком-аутистом.



ключевые слова: дети аутизм ярмарка акция
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