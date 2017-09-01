На 10 дней закрывается движение по одной из ивановских улиц





С 06.00 4 сентября до 20.00 14 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Варенцовой - на участке от переулка Семеновского до Большой Воробьевской улицы. Причина – проведение работ по техническому перевооружению магистральных тепловых сетей ПАО «Т Плюс». Об этом сообщает ивановская мэрия.

поделиться ссылкой:

