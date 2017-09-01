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сегодня, 14:45
На 10 дней закрывается движение по одной из ивановских улиц
С 06.00 4 сентября до 20.00 14 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Варенцовой - на участке от переулка Семеновского до Большой Воробьевской улицы. Причина – проведение работ по техническому перевооружению магистральных тепловых сетей ПАО «Т Плюс». Об этом сообщает ивановская мэрия.
ключевые слова: улица автодвижение теплосеть ремонт
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