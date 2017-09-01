В Иванове открывается Федеральная детская школа балета





10 сентября в областном центре состоится открытие Федеральной балетной школы Lil Ballerine, филиалы которой есть во многих городах России.

Справка с официального сайта школы:

В детской школе балета Lil Ballerine занимаются дети от 2 до 10 лет. Маленькие принцессы покоряют мир настоящего балета, мир, со всей его сложностью, требовательностью, самоотдачей, и в то же время грацией, красотой и благородством. Школа использует авторские программы обучения малышей «балет и сказка», которые помогают ребенку в игровой форме и комфортных для своего развития условиях, усваивать учебный материал.

Особое внимание уделяется осанке, растяжке, укреплению мышц, развитию пластики, музыкальности и координации.

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