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Новости

25 минут назад

На Волге перевернулась лодка, рыбак погиб

Подробности происшествия


Как сообщалось ранее, 30 августа около 17.10 у правого берега Волги в районе деревни Поспелиха Кинешемского района сотрудники ГИМС обнаружили труп утонувшего рыбака.

Сегодня в Управлении по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области рассказали некоторые подробности происшествия.

Тело погибшего рыбака находилось на плаву рядом с опрокинутой резиновой моторной лодкой, в 20-25 метрах от берега в траве. Мужчина лежал лицом вверх. Труп и лодку спасатели отбуксировали район граверов у деревни Поспелиха и передали сотрудникам транспортной полиции.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства гибели рыбака.

ключевые слова: река рыбак лодка гибель
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