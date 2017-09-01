На Волге перевернулась лодка, рыбак погиб

Подробности происшествия





Как сообщалось ранее, 30 августа около 17.10 у правого берега Волги в районе деревни Поспелиха Кинешемского района сотрудники ГИМС обнаружили труп утонувшего рыбака.

Сегодня в Управлении по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области рассказали некоторые подробности происшествия.

Тело погибшего рыбака находилось на плаву рядом с опрокинутой резиновой моторной лодкой, в 20-25 метрах от берега в траве. Мужчина лежал лицом вверх. Труп и лодку спасатели отбуксировали район граверов у деревни Поспелиха и передали сотрудникам транспортной полиции.

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В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства гибели рыбака.