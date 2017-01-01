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Новости

сегодня, 13:24

Жительница Ивановской области отдала мошеннице деньги на лечение своей здоровой дочери

Полиция разыскивает преступницу


Очередной жертвой мошенников стала пенсионерка из Вичуги. Домой к бабушке пришла неизвестная женщина и сообщила, что дочь пенсионерки попала в ДТП, у нее повреждена нога, и сейчас она находится в больнице. Требуются деньги на операцию и лекарства. Наивная бабушка отдала мошеннице 6500 рублей, после чего визитерша ушла.

И только позже старушка догадалась позвонить дочери. Выяснилось, что с ней все в порядке. Родственница потерпевшей обратилась с заявлением в полицию, которая сейчас разыскивает преступницу, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: мошенничество полиция
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Celer								
							
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  • сегодня, 13:35
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							В новости про "Зеленую Россию" отключили комментарии. Правильно. Тряситесь за шкуру нашего самого высокооплачиваемого дворника!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • 50 минут назад
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							Барсики. Хватит лизать зад губернатору!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 24 минуты назад
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							Все новости, где светится коньков без комментов. Т.к. чувствуется, как народ его любит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 25 минут назад
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							Отдала сама, с чего делу возбуждаться?
    
Пускай свой мозг возбуждает, учение = свет = обошлось недорого всего 6500руб, пускай радуется что не 65тр и более								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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