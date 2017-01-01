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сегодня, 13:24
Жительница Ивановской области отдала мошеннице деньги на лечение своей здоровой дочери
Полиция разыскивает преступницу
Очередной жертвой мошенников стала пенсионерка из Вичуги. Домой к бабушке пришла неизвестная женщина и сообщила, что дочь пенсионерки попала в ДТП, у нее повреждена нога, и сейчас она находится в больнице. Требуются деньги на операцию и лекарства. Наивная бабушка отдала мошеннице 6500 рублей, после чего визитерша ушла.
И только позже старушка догадалась позвонить дочери. Выяснилось, что с ней все в порядке. Родственница потерпевшей обратилась с заявлением в полицию, которая сейчас разыскивает преступницу, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: мошенничество полиция
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Пускай свой мозг возбуждает, учение = свет = обошлось недорого всего 6500руб, пускай радуется что не 65тр и более