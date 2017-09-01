Губернатор будет лично благоустраивать парк Степанова

В Ивановской области пройдет Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия»





Со 2 по 30 сентября в Ивановской области пройдет Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия». Мероприятие станет одним из ключевых в рамках Года экологии.

Центральным событием акции будет Всероссийский экологический субботник, который 2 сентября объединит миллионы россиян по всей стране. По уже сложившейся традиции субботники пройдут на особо охраняемых природных территориях, местах массового отдыха населения.

2 сентября губернатор Павел Коньков присоединится к участникам акции в парке культуры и отдыха имени В.Я. Степанова. Вместе с заместителями, представителями администрации города, сотрудниками УМВД, ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры, управления Росприроднадзора, ГУ МЧС и департамента природных ресурсов и экологии он примет участие в благоустройстве парка.

Также экосубботники пройдут в парках им. Революции 1905 года, «Харинка» и других значимых и охраняемых местах.

К участию в акции приглашаются все желающие.

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