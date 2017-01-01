Авария в центре Иванова: более 1800 человек остались без света

Без электроснабжения частично осталась также мэрия





По сообщению «Ивгорэлектросети», сегодня в 12.13 в областном центре произошло аварийное отключение. Без света осталось более чем 1800 потребителей. В зону отключения попали ул.10 Августа, Лежневская, Станко, Багаева, Красногвардейская, Типографская.

Также в зоне аварийного отключения - ТЦ "Воздвиженка", ТЦ "Петровский", частично - администрация города, детсад №92.

В настоящее время ведутся ремонтные работы.

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