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19 минут назад
Авария в центре Иванова: более 1800 человек остались без света
Без электроснабжения частично осталась также мэрия
По сообщению «Ивгорэлектросети», сегодня в 12.13 в областном центре произошло аварийное отключение. Без света осталось более чем 1800 потребителей. В зону отключения попали ул.10 Августа, Лежневская, Станко, Багаева, Красногвардейская, Типографская.
Также в зоне аварийного отключения - ТЦ "Воздвиженка", ТЦ "Петровский", частично - администрация города, детсад №92.
В настоящее время ведутся ремонтные работы.
ключевые слова: авария электроснабжение
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