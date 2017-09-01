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Новости

55 минут назад

В Вичуге дети нашли в заброшенном колодце с водой труп мужчины, пропавшего месяц назад

ФОТО


В ночь с 30 на 31 июля в Вичуге пропал 50-летний Гордеев Андрей Владимирович. Он вышел с работы в микрорайоне Тезино и с тех пор его никто не видел. Были организованы поиски, в том числе силами поисковиков-добровольцев.

Как сообщает сайт Vichuganews.ru, 31 августа мужчина был найден погибшим. Около 6 часов вечера его тело обнаружили дети на территории бывшей фабрики «Красный Профинтерн». Труп находилмя в заброшенном колодце, заполненном водой глубиной около 2 метров.

«По одной из версий, мужчина в ночное время споткнулся о какое-то препятствие и, упав в незамеченный им в темноте колодец, не смог выбраться самостоятельно и утонул. На это указывает повреждение на одной из его кроссовок», - пишет Vichuganews.ru.

Сейчас следователи проводят проверку.



ключевые слова: поиск розыск труп
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