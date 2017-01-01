Шуйские путешественники после перевала Дятлова отправились покорять наивысшую вершину Уральских гор

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Год назад шуянин Сергей Никитин, преподаватель православной школы имени свт. Тихона Задонского, вместе со своим другом путешествовали по северному Уралу. Побывали на перевале Дятлова, были на горах Отортен, Холатчахль, видели маньпуньеры, или, как их еще называют, «болваны» - каменные столбы.

В этом году путешественники отправились всё на тот же Урал, только на этот раз – приполярный. Решили покорить наивысшую вершину Уральских гор – гору Народную, а также – одну из красивейших и суровейших гор – Манарага. Как это было – путешественники рассказали еженедельнику «Местный спрос».

Для справки:

Урочище Перевал Дятлова - перевал на Северном Урале между горой Холатчахль (1096,7 м) и безымянной высотой 905, стоящей несколько особняком к востоку от Главного Уральского хребта. Находится на крайнем северо-западе Свердловской области в Ивдельском городском округе, в 128 км северо-западнее города Ивдель. Соединяет долину 4-го правого притока реки Лозьва с верховьями реки Ауспия (также правый приток Лозьвы).

Перевал получил название в связи с трагедией, случившейся в феврале 1959 года, когда недалеко от него, на восточном склоне горы Холатчахль, остановилась на ночлег и при не выясненных до конца обстоятельствах погибла туристическая группа, возглавляемая Игорем Дятловым. По выводам следствия, «причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии». О деталях гибели туристической группы до сих пор ведутся споры.

Фото: «Местный спрос»

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