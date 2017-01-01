В ивановских школах не хватает 75 учителей





Средний возраст ивановского педагога – 47 лет. Если учесть, что пенсия по выслуге требует всего 25 лет трудового стажа, то большинство – уже пенсионеры. Только 16% учителей имеют возраст менее 30 лет.

Сейчас в школах областного центра – 75 вакансий. Самые дефицитные школьные специальности: учителя начальных классов, преподаватели английского языка и русисты. Школы выходят из положения, увеличивая нагрузку на имеющиеся кадры.

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