Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

15 минут назад

В ивановских школах не хватает 75 учителей


Средний возраст ивановского педагога – 47 лет. Если учесть, что пенсия по выслуге требует всего 25 лет трудового стажа, то большинство – уже пенсионеры. Только 16% учителей имеют возраст менее 30 лет.

Сейчас в школах областного центра – 75 вакансий. Самые дефицитные школьные специальности: учителя начальных классов, преподаватели английского языка и русисты. Школы выходят из положения, увеличивая нагрузку на имеющиеся кадры.



ключевые слова: школа педагоги учителя
  • оцените новость:
  • (0)
  • 136
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации