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вчера, 11:38В Иванове пропал ребенок
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Новости
46 минут назад
Пропавший в Иванове 12-летний мальчик найден
Вчера мы сообщали о том, что в областном центре пропал 12-летний Денис Наумов. Ребенок ушел из дома по улице 14 Проезд и не вернулся. Известно, что ранее мальчик неоднократно уходил из дома. На его розыск были ориентированы все наружные службы полиции.
Сегодня в УМВД по Ивановской области сообщили, что Дениса нашли. Как оказалось, мальчишка проводил все это время со своими друзьями. Нашли «бегунка» в одном из магазинов на улице Шубиных. Сотрудники по ПНД передали подростка его маме. С Денисом уже провели профилактическую беседу.
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- Медведь44 минуты назадНашли в магазине? - Он явно что то знал!