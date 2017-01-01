Пропавший в Иванове 12-летний мальчик найден





Вчера мы сообщали о том, что в областном центре пропал 12-летний Денис Наумов. Ребенок ушел из дома по улице 14 Проезд и не вернулся. Известно, что ранее мальчик неоднократно уходил из дома. На его розыск были ориентированы все наружные службы полиции.

Сегодня в УМВД по Ивановской области сообщили, что Дениса нашли. Как оказалось, мальчишка проводил все это время со своими друзьями. Нашли «бегунка» в одном из магазинов на улице Шубиных. Сотрудники по ПНД передали подростка его маме. С Денисом уже провели профилактическую беседу.

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