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55 минут назад
В Ивановской области автомобилист не уступил дорогу велосипедисту и сбил его
Пострадавший доставлен в 7-ю горбольницу – ФОТО
ДТП случилось 31 августа на 119-м километре автодороги М-7 подъезд к г. Иваново в Ивановском районе. 64-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу велосипедисту, двигавшегося слева по главной, в результате чего произошло столкновение.
С ушибом бедра 65-летний пострадавший был доставлен в 7-ю ивановскую горбольницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
Фото: УГИБДД
ключевые слова: ДТП автомобиль велосипед
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