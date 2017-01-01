В Ивановском областном театре кукол открывается новый сезон

Премьеры и мероприятия





В воскресенье, 3 сентября, в 12.00 в Ивановском областном театре кукол состоится открытие 83-го театрального сезона.

В рамках мероприятия пройдет показ спектакля для детей от 5 лет «Маленькая Колдунья» по сказке Отфрида Пройслера. Перед началом спектакля зрителей ждет праздничная развлекательная программа и приятные сюрпризы.

Как сообщает областной департамент культуры и туризма, в новом театральном сезоне запланированы две премьеры - сказка «Терешечка» для детей от 4 лет и новогодний спектакль «Про Спящую Красавицу».

Также планируется участие театра в международных фестивалях театров кукол: фестивале «Золотое колечко» во Владимире со спектаклем «Азбука вежливости» в сентябре и фестивале «На островах чудес» в Южно-Сахалинске со спектаклем «Сказки братьев Гримм» в ноябре.

В октябре намечены гастроли Ивановского театра кукол в Белгороде со спектаклями «Азбука вежливости», «Ключ от королевства», «Детский альбом» Чайковского».

В ноябре в Иванове пройдут гастроли театра анимации (г. Познань, Польша), а также встречи с его директором Мареком Вашкелем, историком театра кукол, театральным критиком, доктором философии, профессором Варшавской театральной академии, членом исполнительного комитета международного отделения UNIMA.

Параллельно театром ведется подготовка к XII Международному театру кукол «Муравейник», который пройдет в регионе в апреле 2018 года.

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