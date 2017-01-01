В Плесе отметили день рождения Исаака Левитана

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30 августа в Левитановском культурном центре Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника прошло торжественное мероприятие, посвященное дню рождения Исаака Левитана и 45-летию мемориального музея художника.

Гостям мероприятия были показаны документальные фильмы об открытии музея И.И. Левитана в 1972 году, его работе в период с 1972 по 2017 г. В музыкальной части программы состоялось выступление камерного хора из Фурманова.

Для справки:

Дом-музей Исаака Левитана был открыт 25 августа 1972 года стараниями энтузиастов и первого директора, почётного гражданина города Плёс Аллы Вавиловой.

Музей расположен в доме, который был построен в 1835 году и принадлежал купцу А. Солодовникову. Летом 1888 и 1889 годов у семьи Солодовниковых проживали художники И.И. Левитан, А.С. Степанов и С.П. Кувшинникова, приехавшие из Москвы.

На сегодняшний день экспозиция музея состоит из трёх разделов, в которых представлены работы художника И.И. Левитана, написанные во время пребывания в Плёсе, личные вещи, а также скульптурный портрет художника работы Г.П. Гутмана, переданный в дар музею из фондов Государственной Третьяковской галереи.

Музею принадлежат 23 произведения И.И. Левитана, 16 работ А.С. Степанова, 11 – С.П. Кувшинниковой.

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