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Новости

сегодня, 10:07

В регионе для охраны правопорядка в День знаний задействовано более 600 полицейских


Сегодня, 1 сентября, в обеспечении правопорядка при проведении праздничных мероприятий, посвященных началу нового учебного года, на территории Ивановской области задействованы более 600 сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Полицией проведена проверка 708 образовательных организаций региона на предмет безопасности и антитеррористической защищенности.

Накануне 1 сентября сотрудниками полиции школы и прилегающие к ним территории были обследованы дополнительно, для этой проверки использовались служебные собаки. После образовательные учреждения взяты под физическую охрану сотрудниками полиции.

В День знаний для обеспечения безопасности дорожного движения привлечено более 150 сотрудников ГИБДД, которые будут нести службу в непосредственной близости от учебных заведений и мест массового пребывания граждан.



ключевые слова: 1 сентября правопорядок полиция
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