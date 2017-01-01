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Новости

6 минут назад

Ивановские добровольцы нашли пропавшего ночью в лесу 72-летнего дедушку

ФОТО


Ночью добровольцам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Иваново» поступило сообщение о том, что в лесу под Ивановом пропал 72-летний Гриняев Александр Федорович. Незамедлительно были организованы поиски «потеряшки». К счастью, нашли дедушку очень быстро, в удовлетворительном состоянии. Он жег костер, грелся. Дедушку вывели к сыну и отправили домой.

Фото: ВКонтакте / «Лиза Алерт Иваново»



ключевые слова: поиск розыск
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