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6 минут назад
Ивановские добровольцы нашли пропавшего ночью в лесу 72-летнего дедушку
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Ночью добровольцам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Иваново» поступило сообщение о том, что в лесу под Ивановом пропал 72-летний Гриняев Александр Федорович. Незамедлительно были организованы поиски «потеряшки». К счастью, нашли дедушку очень быстро, в удовлетворительном состоянии. Он жег костер, грелся. Дедушку вывели к сыну и отправили домой.
Фото: ВКонтакте / «Лиза Алерт Иваново»
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