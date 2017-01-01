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7 минут назад
Новый сезон на телеканале БАРС: возвращение популярных программ и новые проекты
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С 4 сентября на телеканале "БАРС" стартует новый сезон.
В эфир возвращаются проекты "Губерния. Итоги", "Послушайте", "Губернский наблюдатель".
В вечернем шоу "Губернский наблюдатель" Вас ждут не только ранее выходившие в эфир рубрики "К ответу" (на вопросы жителей отвечают губернатор Ивановской области Павел Коньков и глава города Иванова Владимир Шарыпов) и "Актуально" (гости в студии), но и премьеры: "Репост", "Герой губернии", "Барс помогает", "Приехали" и другие.
Как обычно, в прямом эфире - репортажи дня в программе "ГУБЕРНИЯ"
- в 18:30, 19:30, 20:30, 23:50, а также проект "Губерния. Утро" с 6:00 до 9:00.
Криминальная хроника недели - в проекте "По горячим следам".
По пятницам - программы "Доктор знает" и "Мировая прогулка".
Как обычно по понедельникам - прямой эфир ток-шоу "Есть мнение".
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