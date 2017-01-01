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Новости

7 минут назад

Новый сезон на телеканале БАРС: возвращение популярных программ и новые проекты

ВИДЕО

С 4 сентября на телеканале "БАРС" стартует новый сезон. 

В эфир возвращаются проекты "Губерния. Итоги", "Послушайте", "Губернский наблюдатель". 

В вечернем шоу "Губернский наблюдатель" Вас ждут не только ранее выходившие в эфир рубрики "К ответу" (на вопросы жителей отвечают губернатор Ивановской области Павел Коньков и глава города Иванова Владимир Шарыпов)  и "Актуально" (гости в студии), но и премьеры: "Репост", "Герой губернии", "Барс помогает", "Приехали" и другие.

Как обычно, в прямом эфире - репортажи дня в программе "ГУБЕРНИЯ"
- в 18:30, 19:30, 20:30, 23:50, а также проект "Губерния. Утро" с 6:00 до 9:00.

Криминальная хроника недели - в проекте "По горячим следам"
По пятницам - программы "Доктор знает" и "Мировая прогулка".
Как обычно по понедельникам - прямой эфир ток-шоу "Есть мнение".


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