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сегодня, 17:48
В Иванове начали прятать социалистическую мозаику на зданиях
ФОТО
Ивановцы заметили, как на улице Ермака рабочие закрывают строительными материалами стену бывшего магазина «Умелые руки», на которой долгие годы красовалась социалистическая мозаика. Возможно в этом и есть определенная необходимость, только старожилы города сетуют, что вот так и уходит из Иванова его советская история.
Фото: Дмитрий Маслов
ключевые слова: мозаика
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Комментарии (2)
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- Медведьсегодня, 17:52Выкупили помещение, утепляются, мозаику сняли, потом положат на свеже оштукатуренную стену, или положат болт на мозаику
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- Сергей Коробов54 минуты назадСкорее второе.
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