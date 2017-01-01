В Иванове начали прятать социалистическую мозаику на зданиях

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Ивановцы заметили, как на улице Ермака рабочие закрывают строительными материалами стену бывшего магазина «Умелые руки», на которой долгие годы красовалась социалистическая мозаика. Возможно в этом и есть определенная необходимость, только старожилы города сетуют, что вот так и уходит из Иванова его советская история.

Фото: Дмитрий Маслов

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