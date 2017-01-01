В Иванове может появиться памятник Пушкину

Монумент уже изготовлен, инициативная группа хочет начать сбор средств на его установку - ФОТО





В Иванове группа, которая занимается разработкой «Селфи-Маршрута», предлагает установить памятник поэту на площади Пушкина возле Театрального комплекса. Фигура Александра Сергеевича уже изготовлена. Ее цена варьируется в районе 250 тысяч рублей, доставка в город и установка обойдется примерно еще в 100 тысяч.

Чтобы установить скульптуру, нужна помощь горожан. О начале сбора средств авторы идеи обещают сообщить в сентябре. А пока - вот фото «Солнца русской поэзии», которое может «взойти» над площадью Пушкина.

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