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6 минут назад
В Иванове может появиться памятник Пушкину
Монумент уже изготовлен, инициативная группа хочет начать сбор средств на его установку - ФОТО
В Иванове группа, которая занимается разработкой «Селфи-Маршрута», предлагает установить памятник поэту на площади Пушкина возле Театрального комплекса. Фигура Александра Сергеевича уже изготовлена. Ее цена варьируется в районе 250 тысяч рублей, доставка в город и установка обойдется примерно еще в 100 тысяч.
Чтобы установить скульптуру, нужна помощь горожан. О начале сбора средств авторы идеи обещают сообщить в сентябре. А пока - вот фото «Солнца русской поэзии», которое может «взойти» над площадью Пушкина.
ключевые слова: Александр Пушкин памятник
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