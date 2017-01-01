В Ивановской области без вести пропал 27-летний молодой человек

Его ищут уже 20 дней – ФОТО, ПРИМЕТЫ





В Шуе пропал 27-летний Щипоников Даниил Игоревич. 12 августа в 11.00 он вышел из дома и направился в неизвестном направлении. Предположительно в 17.00 мог находиться в лесном массиве в районе деревни Камешково. Местонахождения Даниила неизвестно до сих пор.

ПРИМЕТЫ: Рост 172, худощавого телосложения, русые волосы, глаза голубые.

БЫЛ ОДЕТ: черная футболка, темные штаны, серые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефону: 8-915-838-39-97.

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