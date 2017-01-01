Новости
13 минут назад
В Ивановской области без вести пропал 27-летний молодой человек
Его ищут уже 20 дней – ФОТО, ПРИМЕТЫ
В Шуе пропал 27-летний Щипоников Даниил Игоревич. 12 августа в 11.00 он вышел из дома и направился в неизвестном направлении. Предположительно в 17.00 мог находиться в лесном массиве в районе деревни Камешково. Местонахождения Даниила неизвестно до сих пор.
ПРИМЕТЫ: Рост 172, худощавого телосложения, русые волосы, глаза голубые.
БЫЛ ОДЕТ: черная футболка, темные штаны, серые кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефону: 8-915-838-39-97.
- оцените новость:
-
(0)
- 172
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 11:38В Иванове пропал ребенок
ФОТО, ПРИМЕТЫ
-
(2)
- 3791
сегодня, 11:20В Ивановской области изменился порядок проезда по социальной карте
-
(2)
- 3130
сегодня, 10:57Андрею Кабанову сократили срок
-
(0)
- 3361
сегодня, 09:52В Ивановской области водитель сбил девушку с коляской и скрылся с места ДТП
С травмами головы полугодовалый ребенок госпитализирован в ОКБ - ФОТО
-
(0)
- 3090