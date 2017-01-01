Правительство Ивановской области открыло свой канал в Telegram





Сегодня, 31 августа, в День блогера, правительство Ивановской области открыло свой Telegram-блог. Пользователи сервиса могут подписаться на канал и оперативно получать новости и другую актуальную информацию о работе областного правительства. Канал начнет работать 1 сентября.

Telegram

tg://resolve?domain=ivanovoobl

Также страницы, аккаунты и каналы регионального правительства есть в Твиттере, ВКонтакте, Инстаграме и на Ютубе.

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