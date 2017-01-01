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В Иваново прибывает уникальный выставочный поезд
C 8 по 9 сентября на станции Иваново Северной железной дороги будет работать уникальный передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД» (ПВЛК).
Посетители комплекса узнают об истории железных дорог от их появления до наших дней, о том, как устроен современный железнодорожный путь, а также увидят действующие макеты высокоскоростных поездов. В ПВЛК представлены модели подвижного состава, путевой техники и железнодорожной инфраструктуры. На действующих динамических тренажерах все желающие смогут попробовать себя в роли машиниста электровоза, электропоезда и локомобиля «КАМАЗ».
В честь Года экологии в состав поезда также включён «экологический» вагон, посвящённый природоохранной проблематике, где представлены материалы по энергосбережению, энергоэффективности и экологической безопасности. В нем показаны комплексы обезвреживания и очистки отходов, тепловозы с двигателем, работающим на сжиженном природном газе, и многое другое.
Время работы передвижного выставочно-лекционного комплекса: с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Вход посетителей осуществляется до 18.15.
Стоимость посещения - 70 рублей. Бесплатное посещение – почетные железнодорожники, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети дошкольного возраста (в сопровождении взрослых, взрослые – платно), школьники и студенты очного отделения. Групповое посещение взрослых – 900 рублей (группа от 20 человек).
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