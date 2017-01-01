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Новости

сегодня, 16:18

Состоялось избрание главы Заволжского района

ФОТО


Сегодня, 31 августа, состоялось внеочередное заседание Совета Заволжского района. Первым вопросом депутаты рассмотрели вопрос об избрании главы Заволжского района. По итогам конкурса по отбору кандидатур на замещение должности главы района, который состоялся 25 августа, на совет были представлены два кандидата: А.В. Иванов и Д.Ю. Петров. Заслушав на заседании совета программы кандидатов по социально-экономическому развитию района, депутаты задали свои вопросы.

По итогам тайного голосования депутатов Совета большинством голосов главой Заволжского района был избран Денис Петров.



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