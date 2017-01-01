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22 минуты назад
В Ивановской области 6-летний мальчик, перебегая во дворе дорогу, попал под машину
Ребенка доставили в больницу
ДТП случилось 30 августа около 18.30 во дворе одного из домов на улице Шестагинской в Тейкове. 25-летний водитель автомобиля «Опель Астра» сбил перебегавшего дорогу 6-летнего мальчика. К счастью, ребенок отделался лишь ушибом кисти. На попутном транспорте его доставили в Тейковскую ЦРБ.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
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