1 сентября в Ивановской области за парты сядут 10,5 тысяч первоклассников





1 сентября во всех образовательных учреждениях Ивановской области пройдут торжественные мероприятия и тематические уроки, посвященные Дню знаний и началу нового учебного года. Глава региона Павел Коньков посетит среднюю школу №56 города Иваново (ул. Лазарева, д. 1/2) и примет участие в торжественной линейке.

В День знаний в школах пройдут торжественные линейки, областная акция «Засветись!» по вручению школьникам светоотражающих элементов (фликеров). Также по инициативе регионального отделения Российского военно-исторического общества состоится открытие шести мемориальных досок Героям Советского Союза на зданиях образовательных организаций, в которых учились прославленные земляки.

По рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации во всех школах страны пройдет тематический урок «Россия, устремленная в будущее», посвященный наиболее важным направлениям развития страны, перспективным областям применения таланта через три, пять и десять лет, а также возможностям собственного развития в России. Предполагается обсуждение перспектив развития инновационной российской экономики, вопросов государственной безопасности и политики, сохранения природы, развития науки и технологий.

Во всероссийском открытом уроке по профориентации для старшеклассников примут участие 172 школы Ивановской области. В режиме интернет-трансляции к уроку смогут подключиться не только классы и аудитории школ, но и каждый старшеклассник самостоятельно с домашнего компьютера или любого гаджета в группах портала «ПроеКТОриЯ» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Впервые в Ивановской области ко Дню знаний проводится социальная акция «Всем, кому семь!», в рамках которой детский город профессий «КидБург» города Ярославля дарит всем первоклассникам бесплатные пригласительные билеты.

1 сентября в общеобразовательных организациях Ивановской области за парты сядут около 97 тысяч школьников, из них почти для 10,5 тысяч первоклассников школьный звонок прозвенит впервые. В учреждениях среднего профессионального образования к обучению приступят более 17 тысяч человек, вузы откроют свои двери для 30 тысяч студентов.

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