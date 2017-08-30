Чиновники вышли на уборку мусора в районе Уводьского водохранилища

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В рамках проведения экологического субботника «Зеленая Россия» госслужащие комитета Ивановской области по лесному хозяйству приняли участие в очистке земель лесного фонда от твердых коммунальных отходов и мусора в районе Уводьского водохранилища.

Данный участок несет повышенную рекреационную нагрузку и быстро загрязняется, поэтому регулярно возникает необходимость в его очистке.

«Мусор, который оставляют здесь отдыхающие в основном состоит из стеклянных и пластиковых бутылок, пакетов и упаковки от продуктов питания. В мероприятии участвовал 21 человек, площадь, на которой проведена очистка, составила около 2 га, собрано более 4 кубометров отходов»,- сообщил руководитель лесохозяйственного ведомства Михаил Яковлев.

Фото: Комитет Ивановской области по лесному хозяйству

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