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Чиновники вышли на уборку мусора в районе Уводьского водохранилища
В рамках проведения экологического субботника «Зеленая Россия» госслужащие комитета Ивановской области по лесному хозяйству приняли участие в очистке земель лесного фонда от твердых коммунальных отходов и мусора в районе Уводьского водохранилища.
Данный участок несет повышенную рекреационную нагрузку и быстро загрязняется, поэтому регулярно возникает необходимость в его очистке.
«Мусор, который оставляют здесь отдыхающие в основном состоит из стеклянных и пластиковых бутылок, пакетов и упаковки от продуктов питания. В мероприятии участвовал 21 человек, площадь, на которой проведена очистка, составила около 2 га, собрано более 4 кубометров отходов»,- сообщил руководитель лесохозяйственного ведомства Михаил Яковлев.
Фото: Комитет Ивановской области по лесному хозяйству
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Мусором в Ивановскойц области теперь заведует #ГОВНО - Главный оператор вывоза наших отходов. Он исправно с кждого жителя бабло стрижет. А тут типа чиновники вышли. Значит ГОВНО - их конторка.
Это раз.
Два:
Когда проводилось сие действие? В выходной чиновников (в свободное от работы время)? Или во время (за счет) работы? Т.е. мы еще и заплатили им за этуЮ типа инициативу.
Ну и три:
Загрязнение территории - административно наказуемое деяние. Мы оплачиваем тысячи дармоедов, которые должны за этим следить, это пресекать и наказывать за нарушение. Где все эти дармоеды?