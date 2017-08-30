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Новости

сегодня, 14:49

Чиновники вышли на уборку мусора в районе Уводьского водохранилища

ФОТО


В рамках проведения экологического субботника «Зеленая Россия» госслужащие комитета Ивановской области по лесному хозяйству приняли участие в очистке земель лесного фонда от твердых коммунальных отходов и мусора в районе Уводьского водохранилища.

Данный участок несет повышенную рекреационную нагрузку и быстро загрязняется, поэтому регулярно возникает необходимость в его очистке.

«Мусор, который оставляют здесь отдыхающие в основном состоит из стеклянных и пластиковых бутылок, пакетов и упаковки от продуктов питания. В мероприятии участвовал 21 человек, площадь, на которой проведена очистка, составила около 2 га, собрано более 4 кубометров отходов»,- сообщил руководитель лесохозяйственного ведомства Михаил Яковлев.

Фото: Комитет Ивановской области по лесному хозяйству



ключевые слова: водохранилище лес мусор уборка
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Природа - мать								
							
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  • 45 минут назад
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							Чего чего, а насвинячить отдыхающие россияне умеют. Только вот унести мусор до мусорки не хватает ни ума ни воспитания. Другие должны убирать за быдлом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 36 минут назад
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							КАКИЕ МОЛОДЦЫ !!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 6 минут назад
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							Вот она, смычка чиновников и бизнеса чиновников.
    
Мусором в Ивановскойц области теперь заведует #ГОВНО - Главный оператор вывоза наших отходов. Он исправно с кждого жителя бабло стрижет. А тут типа чиновники вышли. Значит ГОВНО - их конторка.
    
Это раз.
    

    
Два:
    
Когда проводилось сие действие? В выходной чиновников (в свободное от работы время)? Или во время (за счет) работы? Т.е. мы еще и заплатили им за этуЮ типа инициативу.
    
Ну и три:
    
Загрязнение территории - административно наказуемое деяние. Мы оплачиваем тысячи дармоедов, которые должны за этим следить, это пресекать и наказывать за нарушение. Где все эти дармоеды?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Иванове пропал ребенок
				
сегодня, 11:38

				

				В Иванове пропал ребенок 
									
								

					
 ФОТО, ПРИМЕТЫ 
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 09:52

				

				В Ивановской области водитель сбил девушку с коляской и скрылся с места ДТП 
								

					
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