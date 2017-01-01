В Ивановской области экологически реабилитируют реку Вязьму

На расчистку ее русла привлечено более 13 млн рублей





Расчистка русла реки Вязьма на участке протяженностью 2,6 километра в черте города Тейково завершится в текущем году.

По словам заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина, из-за высокой антропогенной нагрузки река находится в неудовлетворительном экологическом и санитарно-эпидемиологическом состоянии. «Вязьма имеет огромное значение для города. Чтобы восстановить природные параметры реки принято решение провести расчистку ее русла. На эти цели из федерального бюджета привлечено почти 13,4 млн рублей. Работы ведутся в соответствии с графиком», – сообщил первый зампред правительства.

Представитель компании-подрядчика по выполнению работ Олег Демьянченко рассказал, что влияние антропогенных факторов на малые реки приводит к зарастанию водоемов, их заболачиванию. «Если не расчищать русло, то со временем на месте реки появится болото. Наша работа направлена на извлечение патогенных отложений, которые находятся на дне, и на увеличение пропускной способности русла. Это поможет реке самовосстановиться, при паводках течение будет вымывать все, что оседает в черте города», – отметил Олег Демьянченко.

Расчистка русла Вязьмы проводится в черте города – на участке от улицы Советской Армии до улицы Октябрьской – здесь ситуация наиболее сложная.

При расчистке русла применяется земснаряд, с помощью которого разрыхляется дно реки и все отложения вытягиваются на поверхность. В последующем эти отложения рекультивируются. Вместе с илом, отложениями и мусором из реки удаляются опасные вещества, что в последующем благоприятно скажется на санитарном и экологическом состоянии Вязьмы, а также будет способствовать восстановлению естественной среды обитания для объектов растительного и животного мира.

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Исполняющий обязанности главы города Тейково Андрей Николаев также подчеркнул, что после экологической реабилитации Вязьмы восстановится и рекреационная привлекательность реки и её поймы. Он поделился планами по обустройству на берегу мест отдыха. В частности, в перспективе администрация города рассчитывает организовать пляж и лодочную станцию.