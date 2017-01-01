Житель Ивановской области избил мотошлемом жену за то, что она не накормила козу

По факту криминального происшествия проводится проверка





В Вичугскую ЦРБ была госпитализирована 51-летняя жительница одной из деревень. Медики диагностировали у пациентки множественные переломы берцовой кости, перелом лодыжки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Информация об этом была передана в полицию.

Прибывшие оперативники опросили потерпевшую. По ее словам, множественные переломы ноги она получила накануне вечером в результате падения. Утром домой вернулся пьяный муж и устроил скандал из-за того, что его супруга не смогла вовремя накормить козу. Женщина пыталась объяснить, что у нее болит нога, но мужчина схватил мотошлем и стал им избивать жену, нанося удары по голове.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

