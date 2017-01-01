Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

56 минут назад

Житель Ивановской области избил мотошлемом жену за то, что она не накормила козу

По факту криминального происшествия проводится проверка


В Вичугскую ЦРБ была госпитализирована 51-летняя жительница одной из деревень. Медики диагностировали у пациентки множественные переломы берцовой кости, перелом лодыжки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Информация об этом была передана в полицию.

Прибывшие оперативники опросили потерпевшую. По ее словам, множественные переломы ноги она получила накануне вечером в результате падения. Утром домой вернулся пьяный муж и устроил скандал из-за того, что его супруга не смогла вовремя накормить козу. Женщина пыталась объяснить, что у нее болит нога, но мужчина схватил мотошлем и стал им избивать жену, нанося удары по голове.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: побои избиение полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 428
  • 4







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (4)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 44 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Шлемом он козу фигачил
    
Лишь за то, что та коза
    
съела у козы заначку
    
Не послушала козла.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									fdree								
							
    • 
							
  • 44 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот козёл изуродовал жену.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									7777777777								
							
    • 
							
  • 26 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							всё правильно сделал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									2082454								
							
    • 
							
  • 5 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ТЕПЕРЬ ЭТОГО КОЗЛА НА ЗОНЕ БУДУТ КОРМИТЬ.  ПО РЕГЛАМЕНТУ !!!! УРОД 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове пропал ребенок
				
сегодня, 11:38

				

				В Иванове пропал ребенок 
									
								

					
 ФОТО, ПРИМЕТЫ 
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2518						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Ивановской области водитель сбил девушку с коляской и скрылся с места ДТП
				
сегодня, 09:52

				

				В Ивановской области водитель сбил девушку с коляской и скрылся с места ДТП 
								

					
	 С травмами головы полугодовалый ребенок госпитализирован в ОКБ - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2378						
    •