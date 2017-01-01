В Иванове в Белой церкви впервые совершена «детская литургия»





31 августа митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф совершил Божественную литургию в Преображенском храме города Иваново, известном среди православных ивановцев как Белая церковь. За богослужением впервые пел детский хор под управлением Надежды Бурцевой. Хор создан при воскресной школе этого храма.

По окончании литургии митрополит Иосиф отслужил молебен перед началом учения ребят и вручил Н.Г. Бурцевой икону Спасителя на молитвенную память о первой Литургии, спетой самостоятельно детским хором Белой церкви, сообщает пресс-служба Ивановской митрополии.

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