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Новости

5 минут назад

Осужденных в Ивановской области будут теперь учить на птицеводов


В УФСИН России по Ивановской области завершена подготовка к новому учебному году. По данным Управления, в этом году в школах за парты сядут более 400, а в профессиональных училищах за 2017-2018 учебный год получат специальность более 1000 осуждённых.

Профобразование осуждённых осуществляется по 21 наименованию профессий, которые востребованы в исправительных учреждениях области и на региональном рынке труда. С этого года приступят к обучению по вновь открытой профессии - птицевод.



ключевые слова: УФСИН осужденные обучение профобразование
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