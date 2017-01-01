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5 минут назад
Осужденных в Ивановской области будут теперь учить на птицеводов
В УФСИН России по Ивановской области завершена подготовка к новому учебному году. По данным Управления, в этом году в школах за парты сядут более 400, а в профессиональных училищах за 2017-2018 учебный год получат специальность более 1000 осуждённых.
Профобразование осуждённых осуществляется по 21 наименованию профессий, которые востребованы в исправительных учреждениях области и на региональном рынке труда. С этого года приступят к обучению по вновь открытой профессии - птицевод.
ключевые слова: УФСИН осужденные обучение профобразование
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