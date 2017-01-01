Осужденных в Ивановской области будут теперь учить на птицеводов





В УФСИН России по Ивановской области завершена подготовка к новому учебному году. По данным Управления, в этом году в школах за парты сядут более 400, а в профессиональных училищах за 2017-2018 учебный год получат специальность более 1000 осуждённых.

Профобразование осуждённых осуществляется по 21 наименованию профессий, которые востребованы в исправительных учреждениях области и на региональном рынке труда. С этого года приступят к обучению по вновь открытой профессии - птицевод.

поделиться ссылкой:

