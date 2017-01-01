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Новости

13 минут назад

В Ивановской области попавший в ДТП водитель пытался обмануть страховую компанию на 400 тысяч рублей

По факту мошенничества в сфере страхования возбуждено уголовное дело


В деревне Затеиха Пучежского района произошло ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen Tuareg потерял управление, вылетел в кювет, машина перевернулась, врезалась в опору ЛЭП и жилой дом. Естественно, иномарка получила серьезные механические повреждения.

Водитель попавшей в аварию машины понимал, что договор ОСАГО не предусматривает страховой выплаты за полученные автомобилем повреждения в случае признания его виновным в совершении ДТП. Тогда он договорился со своим приятелем (тоже автомобилистом) обмануть всех, рассказав о якобы произошедшем ДТП с участием их автомобилей. При этом водитель Audi A4 должен был признать вину в данной автоаварии. Так они и сообщили в полицию, и получили документы для последующего получения страховой выплаты.

После этого водитель Volkswagen Tuareg обратился в страховую компанию, которая в итоге ему выплатила страховое возмещение в размере 400 тысяч рублей.

Однако автостраховщики обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку. Материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. И дело в итоге возбудили – по статье «Мошенничество в сфере страхования», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: ДТП автострахование мошенничество прокуратура
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