Продажа коровы через интернет обернулась для жительницы Вичуги опустошением ее банковского счета

Полиция разыскивает мошенников





В полицию с заявлением обратилась 57-летняя жительница Вичуги. Женщина сообщила полицейским, что стала жертвой мошенников. По словам потерпевшей, на одной из торговых интернет-площадок она выставила объявление о продаже коровы, после чего на ее мобильный телефон поступил звонок от потенциального покупателя.

Во время разговора неизвестный сообщил женщине, что часть денег привезет водитель, а остальную сумму он переведет сам на карту, но уточнил, что для денежной операции заявительнице необходимо подойти к ближайшему банкомату и выполнить ряд комбинаций. Доверчивая женщина согласилась на условия и выполнила все требования мошенника. В итоге с ее банковской карты было списано 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Сейчас полиция разыскивает мошенников.

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