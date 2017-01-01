Завершил работу военно-исторический лагерь «Ракетчик-37»





Завершил работу первый военно-исторический лагерь «Ракетчик-37», созданный в Ивановской области на детской базе отдыха «Чайка-плюс».

Напомним, инициатором создания в регионе тематической оздоровительной площадки выступил спикер Ивановской областной Думы, председатель ИРО Российского военно-исторического общества Виктор Смирнов.

Профильная смена «Ракетчик-37» стала одной из форм воспитания у детей и подростков гражданственности и патриотизма, формирования основ здорового образа жизни. С экскурсией ребята побывали на военно-патриотическом празднике «Открытое небо», где вживую увидели боевые машины частей Воздушно-транспортной авиации, ВДВ, ракетных войск и артиллерии, а также специальную технику МЧС и других силовых ведомств. Экскурсанты поднимались на борт самого большого транспортного самолета «Руслан», смотрели показательные выступления парашютистов и воинов-десантников.

Организаторы лагеря много времени посвятили тематическим играм, конкурсам и беседам на военно-историческую тематику, а также изучению службы и быта в российской армии. Дети смогли пообщаться с представителями Российского военно-исторического общества, ДОСААФ, областного военкомата, регионального центра военно-патриотического воспитания. Участники смены посетили 112-ю гвардейскую ракетную бригаду в Шуе, встречались с бойцами отряда специального назначения «Ураган», с членами спецподразделения «Гром».

Одним из ярких впечатлений стало знакомство с клубом исторической реконструкции «Мономах». Дети с головой окунулись в эпоху Древней Руси, узнали о традициях и обычаях предков, об особенностях быта и ведения сражений. Посмотрели настоящий бой с применением оружия XIII - XV веков.

Запомнилась и большая игра «Мы – разведчики», в ходе которой школьники приобрели навыки ориентирования на местности, оказания первой помощи раненым. В соревновании им пришлось выполнять множество заданий на развитие памяти и сообразительности.

Военно-техническая игра «Зарница» потребовала от участников быстроты, силы и ловкости. На ее этапах команды преодолевали полосу препятствий, учились передвигаться по-пластунски, выполняли силовые упражнения, бегали в противогазах по пересеченной местности. Все задания были направлены на подготовку юношей и девушек к службе в Вооруженных Силах.

Творческие способности выявили у детей эстрадный конкурс талантов «Ч+», битва хоров на лучшую патриотическую песню, конкурс агитбригад «Посеешь привычку – пожнешь характер». Темы выступлений были самые разнообразные: интернет-зависимость, отношения между родителями и детьми, опасности, которые подстерегают детей во время экстремального селфи. В коротких музыкально-литературных сценках ребята высмеивали такие пороки, как грубость, неряшливость, жадность и многие другие.

И конечно, на протяжении всех 20 дней лагеря было множество спортивных состязаний: эстафета «молодецкие забавы», соревнования по баскетболу и волейболу, турниры по пионерболу и футболу.

Подводя итоги работы лагеря, Виктор Смирнов отметил, что самым главным результатом стали положительные эмоции и яркие впечатления детей, а значит, у такой формы организации активного отдыха есть перспективы для развития в последующие годы. «Ребята получили уникальный опыт работы в команде, взаимовыручки в процессе преодоления трудностей, в интересной форме много нового для себя узнали об истории Отечества, в первую очередь о ее героических страницах», – добавил законодатель.

В «Ракетчике-37» занимались 120 школьников в возрасте от 12 до 15 лет из 13 муниципальных образований региона. Среди них: воспитанники кадетских классов, военно-патриотических, поисковых, волонтерских, спортивных клубов и объединений.

По материалам Ивановской областной думы

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