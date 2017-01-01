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Новости

сегодня, 11:49

В Иванове водитель наехал на «зебре» на пешехода и скрылся с места ДТП

ВИДЕО


В распоряжении нашей редакции оказалась запись видеорегистратора, запечатлевшая очередной пример водительского хамства на ивановских дорогах. На этот раз инцидент произошел на пересечении улицы Карла Маркса и проспекта Ленина. Водитель внедорожника так куда-то торопился, что стал пересекать «зебру», когда по ней еще шли пешеходы. И в результате наехал на одного из них. Переходивший проезжую часть дедушка только в последний момент успел отпрыгнуть, чудом не получив травмы.

Водитель же преспокойно вырулил на проспект и отправился восвояси, сделав вид, что никакого ДТП не было.



ключевые слова: ДТП водитель пешеход наезд
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									dmitriy								
							
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  • 38 минут назад
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										0
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							там давно напрашивается светофор								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									московский								
							
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  • 32 минуты назад
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							Во-первых, это беспредел. Номер машины виден, отправляйте в ГАИ видео.
    
Во-вторых, это чей дедушка? Автора заметки? ...Тогда пишите - мужчину средних лет, преклонных...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Иванове пропал ребенок
				
сегодня, 11:38

				

				В Иванове пропал ребенок 
									
								

					
 ФОТО, ПРИМЕТЫ 
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области водитель сбил девушку с коляской и скрылся с места ДТП
				
сегодня, 09:52

				

				В Ивановской области водитель сбил девушку с коляской и скрылся с места ДТП 
								

					
	 С травмами головы полугодовалый ребенок госпитализирован в ОКБ - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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