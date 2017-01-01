В Иванове водитель наехал на «зебре» на пешехода и скрылся с места ДТП

ВИДЕО





В распоряжении нашей редакции оказалась запись видеорегистратора, запечатлевшая очередной пример водительского хамства на ивановских дорогах. На этот раз инцидент произошел на пересечении улицы Карла Маркса и проспекта Ленина. Водитель внедорожника так куда-то торопился, что стал пересекать «зебру», когда по ней еще шли пешеходы. И в результате наехал на одного из них. Переходивший проезжую часть дедушка только в последний момент успел отпрыгнуть, чудом не получив травмы.

Водитель же преспокойно вырулил на проспект и отправился восвояси, сделав вид, что никакого ДТП не было.

поделиться ссылкой:

