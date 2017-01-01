Новости
сегодня, 11:49
В Иванове водитель наехал на «зебре» на пешехода и скрылся с места ДТП
ВИДЕО
В распоряжении нашей редакции оказалась запись видеорегистратора, запечатлевшая очередной пример водительского хамства на ивановских дорогах. На этот раз инцидент произошел на пересечении улицы Карла Маркса и проспекта Ленина. Водитель внедорожника так куда-то торопился, что стал пересекать «зебру», когда по ней еще шли пешеходы. И в результате наехал на одного из них. Переходивший проезжую часть дедушка только в последний момент успел отпрыгнуть, чудом не получив травмы.
Водитель же преспокойно вырулил на проспект и отправился восвояси, сделав вид, что никакого ДТП не было.
- оцените новость:
-
(0)
- 816
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 11:38В Иванове пропал ребенок
ФОТО, ПРИМЕТЫ
-
(1)
- 1454
сегодня, 10:57Андрею Кабанову сократили срок
-
(0)
- 1645
сегодня, 09:52В Ивановской области водитель сбил девушку с коляской и скрылся с места ДТП
С травмами головы полугодовалый ребенок госпитализирован в ОКБ - ФОТО
-
(0)
- 1836
Во-вторых, это чей дедушка? Автора заметки? ...Тогда пишите - мужчину средних лет, преклонных...