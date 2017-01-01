В Иванове пропал ребенок

ФОТО, ПРИМЕТЫ





Полиция разыскивает несовершеннолетнего Наумова Дениса Михайловича, 23.12.2004 года рождения. Ребенок ушел из дома по улице 14 Проезд в Иванове и до настоящего времени не вернулся. По информации инспекторов по делам несовершеннолетних, ранее мальчик неоднократно уходил из дома. На его розыск ориентированы все наружные службы полиции.

ПРИМЕТЫ: на вид 12 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза зеленые.

БЫЛ ОДЕТ: ветровка синяя с красными вставками, синие кроссовки, серое спортивное трико, кофта с длинным рукавом цвета хаки.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом подростке, сообщить по телефону: 8 (4932) 31-10-50, 32-42-04,41-20-51 или 02.

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