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Новости

сегодня, 11:38

В Иванове пропал ребенок

ФОТО, ПРИМЕТЫ


Полиция разыскивает несовершеннолетнего Наумова Дениса Михайловича, 23.12.2004 года рождения. Ребенок ушел из дома по улице 14 Проезд в Иванове и до настоящего времени не вернулся. По информации инспекторов по делам несовершеннолетних, ранее мальчик неоднократно уходил из дома. На его розыск ориентированы все наружные службы полиции.

ПРИМЕТЫ: на вид 12 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза зеленые.

БЫЛ ОДЕТ: ветровка синяя с красными вставками, синие кроссовки, серое спортивное трико, кофта с длинным рукавом цвета хаки.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом подростке, сообщить по телефону: 8 (4932) 31-10-50, 32-42-04,41-20-51 или 02.



ключевые слова: ребенок поиск розыск
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	       		В Иванове пропал ребенок
				
сегодня, 11:38

				

				В Иванове пропал ребенок 
									
								

					
 ФОТО, ПРИМЕТЫ 
				

				

	    			
    
	    				
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